Basquetebolista do Estrela Vermelha morre durante treino

O poste nigeriano Michael Ojo, jogador do Estrela Vermelha, uma das melhores equipas de basquetebol da Europa, morreu esta sexta-feira durante um treino privado em Belgrado, onde preparava a nova época.

Ojo, um gigante de 2,16m, terá sofrido um ataque cardíaco, diz o desportivo local “Blic”, e morreu no local.

Formado na Universidade de Florida State, nos Estados Unidos, o jogador de 27 anos seguiu para o basquetebol sérvio depois de não ser escolhido no draft da NBA em 2017. No Estrela Vermelha sagrou-se campeão da Sérvia em 2019. No mesmo ano ganhou também a Liga Adriática, que junta equipas dos países da ex-Jugoslávia.