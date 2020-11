Três medalhas para Portugal nos Europeus de judo: Jorge Fonseca e Rochele Nunes conquistam bronze

A judoca Rochele Nunes garantiu, este sábado, a medalha de bronze nos Europeus de Praga, na categoria de +78 kg, ao vencer a bósnia Larisa Ceric por ippon, ao fim de três castigos.

Rochele Nunes, de origem brasileira e que passou a representar Portugal no início de 2019, marcou presença nos seus segundos Europeus, depois de em 2019, nos Jogos Europeus de Minsk, ter ficado perto do bronze, sendo quinta classificada.

Na edição deste ano, em Praga, adiada de maio para novembro devido à pandemia da covid-19, Portugal contou com 16 judocas e conquistou três medalhas, de bronze por Rochele e por Jorge Fonseca (+100 kg) e de prata por Telma Monteiro (-57 kg).

No mesmo dia, Jorge Fonseca conquistou a medalha de bronze na categoria de -100 kg, ao vencer o georgiano Varlam Liparteliani, por ippon, já no prolongamento do combate.

Jorge Fonseca junta o bronze em Europeus, a sua primeira medalha em absolutos na competição continental, ao título de campeão mundial da categoria, conquistado em 2019 em Tóquio, tornando-se então o primeiro campeão do mundo no judo português.

O judoca garantiu o bronze aos 2.26 minutos do ‘golden score’, período após os quatro minutos regulamentares, e quando Liparteliani foi castigado com uma terceira penalização (shido).