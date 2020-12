Nelson Évora assina pelo Barcelona

Depois de ter sido dispensado pelo Sporting em novembro, Nelson Évora fecha o ano da melhor maneira ao chegar a acordo com o FC Barcelona por um ano com mais um de opção.

Apesar de passar a integrar a equipa de atletismo catalã, o atleta português vai continuar a viver em Guadalajara e a treinar sob o comando do cubano Ivan Pedroso, antigo campeão mundial de salto em comprimento.

A treinar para os Jogos Olímpicos de Tóquio, os últimos da sua carreira, Nelson Évora que representou os três grandes nacionais FC Porto, Benfica e Sporting, tem como recorde pessoal nos triplo salto 17,74m e assume que vai ao Japão com o objetivo de lutar por mais uma medalha.