Portugal - Noruega: o sonho joga-se esta quarta-feira

A seleção portuguesa procura hoje a quarta vitória em outros tantos encontros no Mundial de andebol, no Egito, defrontando a Noruega, na primeira jornada do Grupo I da ronda principal.

Depois de três triunfos na ronda preliminar - Islândia (25-23), Marrocos (33-20) e Argélia (26-19) -, Portugal terá um duro teste frente à Noruega, num encontro que poderá ser decisivo para a qualificação para os quartos de final.

A equipa portuguesa traz quatro pontos da ronda preliminar, mais dois do que os nórdicos, e um triunfo deixaria Portugal com quatro pontos de vantagem, faltando defrontar a Suíça, em teoria mais fraca, e a França.

As duas equipas encontraram-se na ronda preliminar do Euro2020, com Portugal a perder, então, com a Noruega, por 34-28, um encontro na 'ressaca' do histórico triunfo sobre a França.

Antes do arranque da ronda principal, da qual passam os dois primeiros classificados para os quartos de final, Portugal e França têm quatro pontos, mais dois do que Islândia e Noruega, enquanto Argélia e Suíça chegam sem pontos.

