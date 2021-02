Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto e da Seleção Nacional de andebol, sofreu paragem cardiorrespiratória durante treino

Alfredo Quintana, luso-cubano de 32 anos e guarda-redes titular do FC Porto e da Seleção Nacional de andebol sofreu esta segunda-feira uma paragem cardiorrespiratória e encontra-se internado no Hospital de São João do Porto.

A informação foi confirmada pelo FC Porto, que numa nota no seu site oficial diz que o jogador sentiu-se mal durante o treino da equipa. Quintana foi "prontamente assistido com o apoio de uma viatura do INEM" e depois de estabilizado foi transportado para o hospital.



Comunicado do FC Porto:

"O atleta de andebol Alfredo Quintana sofreu durante o treino de hoje uma paragem cardiorrespiratória, tendo sido prontamente assistido com o apoio de uma viatura do INEM. Depois de estabilizado, foi transportado para o Hospital de São João, onde se encontra internado.

O FC Porto atualizará a situação clínica do atleta assim que houver novidades"