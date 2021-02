“Estou muito feliz por anunciar que volto a casa”. É oficial: vinte anos depois, Pau Gasol está de regresso ao Barcelona

É uma carreira cheia de títulos e que regressa à casa de partida: aos 40 anos, Pau Gasol vai voltar a jogar no Barcelona, 20 anos depois de deixar a equipa catalã para se tornar num dos europeus mais bem-sucedidos da história da NBA.

Há dois dias surgiram os primeiros rumores de que o gigante de 2,16m estaria prestes a assinar com a equipa com a qual fez a sua estreia como profissional, mas só esta terça-feira surgiu a confirmação por parte de Gasol.

“Estou muito feliz por anunciar que volto a casa e que em breve me vou juntar ao plantel do FC Barcelona. Quero colocar as minhas competências e experiência à disposição do clube num momento chave da temporada, ao mesmo tempo que recupero o meu estado de forma físico e começo a ter ritmo de competição”, escreveu o catalão nas suas redes sociais.

Pau Gasol terá pela frente um duro teste para voltar a jogar regularmente, já que o Barcelona é uma das melhores equipas europeias e extremo/poste não joga há praticamente dois anos, depois de se ter lesionado quando defendia os Milwaukee Bucks.

OZAN KOSE/AFP via Getty Images

O espanhol, que tem três medalhas olímpicas conquistadas pela sua seleção, bem como um Mundial (2006, no Japão), jogou três épocas no Barcelona antes de chegar à NBA como a 3.ª ronda do draft de 2001. Nos Memphis Grizzlies foi considerado o rookie do ano e em 2008 seguiu para os Los Angeles Lakers, onde ao lado de Kobe Bryant viveu os melhores momentos da carreira, coroados com dois títulos, em 2009 e 2010.

Gasol deixou os Lakers em 2014, tendo passado pelos Chicago Bulls, San Antonio Spurs e Milwaukee Bucks, já sem o mesmo sucesso conseguido em Los Angeles. Agora, o regresso ao Barcelona poderá ser a última oportunidade de ainda conseguir um lugar na equipa olímpica espanhola para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

“Sinto-me muito feliz por voltar ao clube em que comecei e encaro esta oportunidade com alegria e esperança que poder dar o meu contributo à primeira equipa o mais rápido possível”, escreveu ainda o basquetebolista.