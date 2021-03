Pichardo é campeão da Europa de triplo salto

Pedro Pablo Pichardo conquistou a medalha de ouro nos Europeus de atletismo em pista coberta que terminam este domingo, em Torum (Polónia). O saltador português obteve a melhor marca do concurso de triplo salto (17,30m), deixando a concorrência a uma distância assinalável, com o pódio a ficar completo com o azeri Alexis Copello (17,04) e o alemão Max Hess (17,01).

Esta é a quarta medalha do atleta ao serviço de Portugal - obtivera, já, três na Liga Diamante, em 2018, 2019 e 2020 -, mas a primeira em eventos desta magnitude.

Antes, como atleta cubano, Pichardo somara duas medalhas de prata nos Mundiais de Moscovo (2013) e Pequim (2015) e a medalha de bronze nos Mundiais de pista coberta de Sopot ((2014).

Pichardo, de 27 anos, nasceu em Cuba e naturalizou-se português no final de 2017.

Esta é a segunda medalha de Portugal nestes Europeus de Torun, depois do ouro de Auriol Dongmo no lançamento do peso, sexta-feira, elevando para 25 o total das medalhas lusas em todas as edições dos campeonatos.