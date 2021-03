Falta uma vitória para todos tatuarem os anéis

Perder quem, em vida, foi um companheiro e um amigo, tudo na mesma pessoa, é uma dor atenuável em nada, nunca o seria, ainda nem há dois meses as mãos e os braços, os pés e as pernas de Alfredo Quintana estavam a tapar bolas arremessadas contra um retângulo com redes portuguesas e, quase de um dia para o outro, Ele partiu, maiúsculo como era a proteger uma baliza.

Essa perda plasma-se na cara de cada um dos jogadores portugueses que se perfila em campo, ao início, alinhados para o hino e todos com calção, camisola e casaco preto, são homens de negro sem sorrisos ou esgar de animação no pavilhão de Montpellier, as suas faces parecem apertadas pelo luto que também aperta na braçadeira usada por todos e com ela carregam contra a Tunísia.

Nem 10 minutos se contam quando Portugal já tem cinco golos à maior neste primeiro jogo do torneio pré-Olímpico. André Gomes vai abalroando bloqueios dos adversários à distância ou suspende-se no ar área dentro, servido por Rui Silva, tudo se vai passando rápido e vertiginosamente porque a defesa da seleção corta várias tentativas e depois contra-ataca em poucos segundos. Também ajuda que os tunisinos não marquem em dois livres de sete metros seguidos.

O ímpeto inicial de Portugal dura até ficar com dois jogadores excluídos em simultâneo, dupla consequência de a Tunísia marrar, insistir e sempre procurar os curtos passes interiores para o seu pivô, o anafado Ghazi Ben Ghali, berrador efusivo a cada falta que sofre e infração ‘limpa’ que comete para travar um ataque português.

Por mais gritos que fizesse bater entre paredes do pavilhão, a Tunísia marca apenas dois golos em vantagem numérica. Na última oportunidade para a aproveitar, o guarda-redes Gustavo Capdeville defende o terceiro duelo de sete metros que nem um robô mentalista e de imediato encosta os lábios à braçadeira, às iniciais “AQ”, beijo de homenagem que ajudou a manter vida da vantagem portuguesa estável até ao intervalo (15-10).