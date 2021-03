"Fiz esta tatuagem para sentir que Quintana ia estar sempre comigo dentro de campo"

A seleção nacional de andebol chegou hoje a Lisboa depois de ter conseguido a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, ao ganhar por 29-28 à anfitriã França.

Este domingo, a equipa portuguesa conseguiu a qualificação mesmo nos últimos segundos de jogo.

Rui Silva foi autor do golo que vai ficar para a História do andebol nacional e diz estar muito orgulhoso com feito alcançado em Montpellier.

Na chegada ao aeroporto de Lisboa, o jogador da seleção nacional exibiu ainda uma tatuagem com o rosto do guarda-redes, Alfredo Quintana, que faleceu no mês passado.

"Fiz esta tatuagem para sentir que ele ia estar sempre comigo. Agora temos de continuar e levá-lo para sempre connosco", disse