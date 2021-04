O desporto que, aos poucos, já se pode começar a praticar

Não que fossem as únicas possibilidades, mas, para estreitar o resumo do cenário, desde janeiro e até este domingo que ao cidadão comum apenas era permitido exercitar-se sozinho, na rua e nas imediações do local de residência (corrida, skate), ou no mar (surf, bodyboard, stand up paddle, windsurf, etc).

Nesta segunda-feira, 5 de abril, começa a primeira fase do desconfinamento em Portugal e, consequentemente, da soltura das amarras sobre a prática de desporto no país. A atividade física ao ar livre será permitida, no máximo, em grupos até quatro pessoas e os ginásios "poderão reabrir, salvo para aulas de grupo, que continuarão sem poder ter lugar nos ginásios", revelou, na quinta-feira, o primeiro-ministro António Costa.

No mesmo dia, em comunicado, o Conselho de Ministros confirmou também que a prática amadora de modalidades listadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS) como "atividade física e desportiva de baixo risco" passam a ser permitidas.

Segundo a orientação emitida pela entidade em agosto do ano passado, essas modalidades correspondem a "todas as que garantam o distanciamento físico permanente de pelo menos três metros entre praticantes". Como tal, eis a lista das modalidades cuja prática é permitida a partir de 5 de abril:

Campismo e Montanhismo (alpinismo, escalada, canyoning, etc.)

Desportos de Inverno, salvo na variante de pares (esqui alpino, hóquei no gelo, snowboard, etc.)

Ginástica (menos a ginástica acrobática, considerada de alto risco de contágio)

Motociclismo

Patinagem (salvo hóquei em linha, em patins e a patinagem artística em pares)

Karaté individual

Atividades Subaquáticas (salvo aquatlon, hóquei e râguebi subaquático)

Aeromodelismo

Aikido

Artes Marciais Chinesas (salvo San Da e Wushu Kung Fu)

Atletismo

Karting

Bilhar

Bridge

Canoagem

Ciclismo

Columbofilia

Damas

Desporto para Pessoas com Deficiência

Esgrima

Golfe

Kempo

Motonáutica

Natação (salvo Pólo Aquático)

Orientação

Padel

Paraquedismo

Pentatlo

Pesca Desportiva

Petanca

Remo

Surf

Ténis

Ténis de Mesa

Tiro (com arco e armas de caça

Triatlo

Vela (e Kiteboard)

Voleibol de Praia

Voo Livre (Asa Delta, Parapente e Paramotor)

Xadrez

Halterofilismo

Basebol e Softbol

Taekwondo (poomsae)

Caso os números diários da evolução da pandemia em Portugal (novos infetados, de internamentos, de camas dos cuidados intensivos ocupadas, etc.) assim o permitam, haverá nova fase de desconfinamento duas semanas depois, a 19 de abril. Aí, poder-se-ão retomar também as modalidades desportivas de médio risco - nas quais se inclui, por exemplo, o futebol, o basquetebol ou o voleibol.