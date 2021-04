Portugal goleia Noruega e está no Europeu de futsal de 2022

A seleção portuguesa de futsal, campeã em título, qualificou-se esta segunda-feira para o Europeu de 2022, nos Países Baixos, ao assegurar o triunfo no Grupo 8 de apuramento com uma goleada por 7-1 face à Noruega, no Seixal.

Em encontro da quinta jornada do Grupo 8, Portugal, que já liderava ao intervalo por 5-1, ganhou com tentos de André Galvão, Afonso Jesus (dois), Bruno Coelho, Tiago Brito (dois) e André Coelho, num jogo em que oficialmente foi visitante.

A formação das 'quinas' vai marcar presença pela 10.ª vez, e nona consecutiva, na fase final de um campeonato da Europa, ao qual chega como detentora do título, depois da vitória de 2018 (3-2 após prolongamento à Espanha, na final da Eslovénia).

Os comandados de Jorge Braz - que voltam a defrontar a Noruega na quarta-feira - somam 11 pontos, contra oito de Polónia e República Checa, face às quais têm vantagem no confronto direto, pelo que já asseguraram o triunfo no agrupamento.

A fase final do 12.º Europeu de futsal realiza-se nos Países Baixos, entre 19 de janeiro e 6 de fevereiro de 2022, com 16 seleções, sendo que, além da seleção anfitriã e de Portugal, já se qualificaram Croácia, Rússia, Geórgia, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Cazaquistão, Espanha, Eslovénia e Itália.