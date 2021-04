Telma Monteiro na final garante 15.ª medalha em Europeus

Telma Monteiro está na final da categoria -57kg dos Europeus de judo, que se disputam em Lisboa, o que lhe garante a 15.ª medalha individual em outros tantos Europeus. A judoca portuguesa bateu a kosovar Nora Gjakova, 4.ª do ranking, no golden score, num longo combate que terminou com um waza ari da atleta do Benfica.

Na final, que se realiza ainda esta sexta-feira, Telma Monteiro vai encontrar a eslovena Kaja Kajzer.

No caminho até às meias-finais, Telma Monteiro, 10.ª do mundo, venceu ao segundo combate a belga Mina Libeer, com dois ‘waza ari’ e consequente ‘ippon’.

No primeiro combate, Telma Monteiro derrotou a experiente austríaca Sabrina Filzmoser por ‘waza ari’, a 11 segundos do final.