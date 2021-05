André Villas-Boas vai estar no Rali de Portugal. E com um olhar humanitário

Conhecido aficionado pelos desportos motorizados, André Villas-Boas vai fazer a estreia no Rali de Portugal ao volante de um Citroen C3 WRC3, marcando assim a estreia do treinador português em provas do Mundial de ralis.

Inserido na equipa Sports&You de José Pedro Fontes, André Villas-Boas aproveitará a passagem do WRC por Portugal, de 20 a 23 deste mês para, tal como já tinha feito no Rali Vieira do Minho, promover a Race for Good, uma associação humanitária fundada pelo treinador que apoia causas de cariz social e humanitário.

No Rali de Portugal, André Villas-Boas vai dar palco à APPACDM do Porto, Ace Africa e Laureus Sports for Good, instituições que apadrinha.