Canoagem. João Ribeiro é vice-campeão europeu dos 500 metros em K1

O canoísta João Ribeiro sagrou-se, esta sexta-feira, vice-campeão da Europa de K1 500, perdendo o título na Polónia para um dos melhores canoístas da atualidade, o húngaro Balint Kopasz.

Na lateral pista nove, afastado do centro da prova, onde se controlam os adversários, o atleta de Esposende passou a meio da regata já em segundo, concluindo o desafio em 1.42,138 minutos, a 1,307 segundos do magiar, que deixou o checo Jakub Zabrel, terceiro, a 1,560.

No domingo, João Ribeiro disputa a final de K2 500 com Messias Baptista, às 08:13, horas de Lisboa.

No K2, João Ribeiro substitui Emanuel Silva, que, devido a uma crise renal, está hospitalizado desde quarta-feira, falhando a participação no K4 500, completo com David Varela, uma embarcação que tinha em Poznan o último momento de aferição internacional antes de Tóquio2020.

Ainda esta tarde, Norberto Mourão, na canoagem adaptada, disputa a final de VL2, na qual vai competir nos Jogos Paralímpicos.