Sporting volta a vencer Benfica e está a um jogo de ser campeão de futsal

O Sporting está a um triunfo de se sagrar campeão português de futsal, depois de vencer na quinta-feira, em casa, o Benfica por 2-1, no terceiro jogo da final da Liga portuguesa.

Cavinato (6 minutos) e Roncaglio (32), na própria baliza, deram o segundo triunfo em três jogos ao Sporting, com Silvestre (9) ainda a empatar para o Benfica.

O Sporting pode sagrar-se campeões no domingo, caso vença o quarto jogo, que se disputa no Pavilhão da Luz. Caso seja necessário um quinto encontro, este vai disputar-se no Pavilhão João Rocha, na quarta-feira.