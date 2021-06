João Monteiro e Tiago Apolónia bronze no Europeu de ténis de mesa

Os portugueses João Monteiro e Tiago Apolónia acabaram este sábado no terceiro lugar o torneio de pares masculinos do Europeu de ténis de mesa, que termina domingo em Varsóvia.

A dupla lusa, apurada para Tóquio 2020, perdeu nas meias-finais por 3-0 com o polaco Jakub Dyjas e o belga Cédric Nuytinck, por 11-8, 11-6 e 11-5. Mas uma presença nas meias-finais garante desde logo uma das medalhas de bronze da prova.

Nas meias-finais da prova individual, e por isso com lugar garantido no pódio, está o 25.º jogador mundial, Marcos Freitas, após bater o romeno Ovidiu Ionescu, 60.º, por 4-1 (5-11, 11-5, 11-5, 11-9 e 11-6).

O acesso à final será jogador contra o alemão Dimitrij Ovtcharov, nono no ‘ranking’ mundial.

Nos pares femininos, Fu Yu e Shao Jieni falharam as ‘meias’, ao perderem por 3-0 (11-5, 11-7 e 11-9) com as ucranianas Ganna Gaponova e Tetyana Bilenko.

Fu Yu caiu de novo nos quartos de final, desta feita no torneio individual, ao perder por 4-3 com a alemã Petrissa Solja, pelos parciais de 11-6, 13-11, 11-2, 8-11, 13-15, 2-11 e 11-4, conseguindo recuperar de um 3-0 para 3-3 antes de perder a partida decisiva, terminando entre o lote de quintas classificadas.