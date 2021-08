"A Fifó e a Janice Silva representam o melhor do futsal europeu": portuguesas vão jogar no Città di Falconara

O clube italiano Città di Falconara anunciou, esta quinta-feira, a contratação das jogadoras de futsal portuguesas Fifó e Janice Silva.

As duas jogadoras tinham deixado o Benfica no final da época passada, onde Fifó esteve desde a época 2014/15 e Janice desde 2011/12. Na altura, em comunicado, o clube recordou a contribuição das jogadoras para “a conquista de quatro Campeonatos Nacionais, quatro Supertaças, cinco Taças de Portugal e uma Taça da Liga”.

Fifó é, aliás, uma das estrelas do futsal português. Por dois anos consecutivos (2018 e 2019) a jogadora terminou na terceira posição na corrida ao prémio de melhor jogadora do mundo. Janice também tem dado nas vistas. A jogadora venceu na época passada o prémio de melhor jogadora do campeonato feminino.

Sendo assim, ambas chegam a Itália com um currículo que deixa os responsáveis pelo clube bastante animados.

A apresentação das jogadoras decorreu na ‘Sala del Leone’ da Câmara Municipal de Falconara Marittima e contou com a presença do vereador para o desporto Raimondo Baia e do presidente do clube Marco Bramucci.

Bramucci recordou o jogo que ditou o segundo lugar da equipa no campeonato, na época anterior, e o apoio que receberam dos adeptos. Foi por eles que procuraram melhorar o plantel.

"Estas duas aquisições são a resposta ao coro final do público no jogo três, quando, apesar da derrota, as pessoas nos abraçaram, aplaudiram e prestaram homenagem como se tivéssemos ganho. Esse momento fez-nos perceber que a história tinha de continuar. A Fifó e a Janice Silva representam o melhor do futsal europeu", afirmou durante a apresentação.

As duas jogadoras mostraram-se motivadas, entusiasmadas e com muita vontade de vencer pelo Città di Falconara.