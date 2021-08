Meena Asadi é afegã e treinadora de karaté, mas olha sem esperança para o Afeganistão: “Tudo acabou para as mulheres atletas”

Em Cisarua, na província de West Java, uma cidade nos arredores de Jacarta, existe um local onde uma campeã de karaté se dedica a ajudar jovens refugiados a combater os anos difíceis que deixaram para trás. O local chama-se Refugee Shotokan Club, a campeã é Meena Asadi e tudo isto só é possível porque se trata da Indonésia.

Não é o Afeganistão.

Asadi deixou o país com apenas 12 anos. O destino foi o Paquistão, onde começou os treinos de karaté que a levaram a representar o Afeganistão nos Jogos Sul-Asiáticos de 2010. Um ano depois tentou o regresso, que ainda a possibilitou abrir um clube da modalidade, mas a violência no Afeganistão obrigou-a a ir para fora novamente. Foi quando se mudou para a Indonésia.

Hoje, olha para a situação do seu país sem qualquer esperança: “Sinto-me miserável. Perdi a esperança e o povo do meu país também perdeu a esperança”, disse, em entrevista à Reuters.

Com o Afeganistão nas mãos dos talibãs, “todas as conquistas e valores estão destruídos”, considera Asadi, sendo que, para a ex-atleta, quem vai sofrer mais com tudo o que se está a passar são as mulheres e raparigas.

Como, aliás, já está a acontecer. Também dentro do universo das artes marciais, Zakia Khudadadi, praticante de taekwondo, viu-se obrigada a desistir do sonho de ser a primeira mulher a representar o Afeganistão nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. O dia em que iria viajar para o Japão foi o mesmo em que Cabul passou a ser controlada pelos talibãs. Os tumultos na cidade não lhe permitiram apanhar o voo.

“Tudo acabou para as mulheres atletas”, garante Asadi.

E mesmo com os líderes talibãs a afirmarem que as mulheres afegãs continuarão a ter o direito à educação e a uma carreira profissional, como já tinham conquistado, a agora treinadora de karaté tem dificuldade em acreditar nisso.

“Eles são o partido extremista, e não acreditam nos direitos humanos ou nos direitos das mulheres. Nunca mudarão... são os mesmos Talibãs”, afirma.