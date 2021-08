O salto de Pichardo ainda não parou: português vence primeiro meeting da Diamond League após o ouro de Tóquio

Diogo Pombo com Lusa

Sair dos Jogos Olímpicos com o pé descalço, a sentirem a areia dourada, e a bandeira de Portugal nas mãos, erguida ao alto, foram a imagem que Pedro Pablo Pichardo deixou em Tóquio. O português foi o melhor de todos no triplo salto, o cume de uma carreira. Nem um mês depois, já está a ser o pontífice de outra prova.

Pichardo venceu o primeiro meeting da Diamond League realizado após os Jogos. No sábado à noite em Eugene, Oregon, nos EUA, o triplo-saltista deixou 17,63 metros vincados na areia da prova, que foram sendo suficientes para não ser apanhado por qualquer um dos adversários que teve.

O medalha de ouro olímpico, contou a "Lusa", adotaria a estratégia que já usara na anterior prova da liga — foi assistindo aos ensaios de quem competia contra ele, sereno enquanto constatava que ninguém sequer se acercava da sua marca, decidindo não voltar a saltar. Pichardo ganhou com mais de meio metro de vantagem em relação ao segundo classificado.

Hughes Fabrice Zango, do Burkina Faso, ficou nos 17,08m, e Donald Scott, dos EUA, acabou com 16,96m. O próximo meeting da Diamong League com triplo salto incluído será em Paris, capital francesa, a 28 de agosto.