Delle Donne estava no topo da WNBA quando foi obrigada a parar. Dois anos depois, está de volta, mas toma 64 comprimidos por dia

A última vez que Elena Delle Donne vestiu a camisola das Washington Mystics e entrou na quadra para jogar basquetebol foi em 2019.

Jogava-se o quinto jogo da final do campeonato da WNBA e pela frente as Mystics tinham as Connecticut Sun. Emma Meesseman saltou do banco para assinar uma grande prestação. Conhecida como “Play-Off Emma”, terminou o jogo com 22 pontos, três assistências e o título de MVP (jogadora mais valiosa) da final. Delle Donne foi a segunda melhor marcadora da equipa, com 21 pontos, enquanto Kristi Toliver e Natasha Cloud marcaram 18 pontos cada uma. No final, o placard marcava 89-78 e as Mystics sagraram-se campeãs pela primeira vez na história da liga.

Rob Carr

Mas desde essa altura já passaram dois anos. E em dois anos acontece muita coisa.

Primeiro, e porque Delle Donne conseguiu ‘essa’ marca histórica com três hérnias nas costas, uma cirurgia que não obrigaria a jogadora a ficar de fora da temporada 2020. Mas se houve ano que fez das suas a qualquer pessoa, foi 2020.

A solução que a WNBA, assim como a NBA, encontrou para evitar o cancelamento da temporada foi a criação de uma bubble, onde as jogadoras e equipas técnicas ficaram confinadas durante o período de competição e o público não entrou. Antes, foi dada autorização às jogadoras que estariam em maior risco, por causa de algum problema de saúde, para não jogarem, não perdendo o salário.

Para muitas pessoas não havia dúvidas: Elena Delle Donne não estaria na bubble por ter a Doença de Lyme. A própria jogadora, depois de consultar o seu médico, não teve dúvidas. Mas a WNBA não pensou assim.

“Eu tomo 64 comprimidos por dia. Sessenta e quatro comprimidos: São 25 antes do pequeno-almoço, outros 20 depois, 10 antes do jantar e mais nove antes de dormir”, contou a jogadora num texto publicado no "The Players’ Tribune".

É dessa forma que Delle Donne consegue manter a sua condição controlada e é assim que continua a jogar basquetebol. “É a única forma de me manter saudável o suficiente para jogar o jogo que adoro. Saudável o suficiente para fazer o meu trabalho e ganhar o ordenado que sustenta a minha família. Saudável o suficiente para viver algo que se aproxima de uma vida normal”, escreveu no mesmo texto.

A jogadora apresentou dois relatórios à liga, um do seu médico e outro do médico das Mystics, que apesar de nunca a ter tratado em relação à Doença de Lyme, confirmou o perfil de alto risco. Poucos dias depois, o painel de médicos da WNBA, sem nunca ter falado com a jogadora ou os seus médicos, recusou o pedido de isenção de saúde. A jogadora ficou com duas opções: ou arriscava a vida e ia jogar, ou perdia o salário.

A duas vezes MVP da WNBA optou por ficar fora da bubble. Conseguiu fazê-lo porque o seu clube concordou em pagar-lhe o salário enquanto estava afastada.

“É realmente difícil quando se tem de escolher entre a saúde e o ordenado", disse Delle Donne numa entrevista à "TIME". "Sou abençoada por ter uma organização que decidiu cuidar de mim, mas é uma decisão horrível de se tomar. Fiquei grata por poder ficar em casa e ficar segura, mas para aquelas que não podem tomar essa decisão e têm de ir, é horrível".

Logo após as coisas começarem a correr bem, dentro do possível, voltaram a correr mal. A lesão nas costas deu mais trabalho do que o esperado. Sendo assim, é após um longo confinamento e duas cirurgias às costas que a jogadora voltou, no passado domingo, a jogar uma partida da WNBA.

Dois anos depois.

Delle Donne não fez a coisa por menos e regressou logo no jogo frente às Seattle Storm, a equipa campeã da época passada e de nomes como Sue Bird e Breanna Stewart. A jogadora esteve em campo cerca de 22 minutos e marcou 16 pontos. As Mystics acabaram por perder a partida por 85-78.

A partir daqui espera-se que Delle Donne seja presença assídua nos jogos da equipa de Washington.