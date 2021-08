Depois dos Jogos Olímpicos, Gustavo Ribeiro vence a primeira etapa da liga mundial de skate street

O português Gustavo Ribeiro brilhou na 1.ª etapa da SLS, a liga mundial de skate street, ao conquistar o primeiro lugar numa disputa com o norte-americano Nyah Huston que durou até às derradeiras manobras.

Em Salt Lake City, nos Estados Unidos, o atleta que chegou lesionado num ombro à final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde acabou no 8.º lugar, foi à disputa final com o brasileiro Kelvin Hoefler e com os norte-americanos Alex Midler e Huston. E foi na sua última manobra que conseguiu a melhor nota da competição, um 9.4, numa altura em que a vitória já parecia estar nas mãos de Huston. O norte-americano tinha a última oportunidade, mas falhou a manobra, com Gustavo a festejar depois do azar em Tóquio.

Numa prova em que fez três notas acima de 9, o skater português de 20 anos terminou com 27.6 pontos, à frente de Huston, com 27.2 e do outro norte-americano, Alex Midler, que fechou o pódio com 25.4. É a primeira vitória de Gustavo Ribeiro na SLS.

Na competição feminina, a vitória foi para a jovem brasileira Rayssa Leal, de apenas 13 anos, prata em Tóquio.

A próxima etapa da SLS, o circuito mundial da vertente street do skate, vai realizar-se em Miami, entre 29 e 30 de outubro.