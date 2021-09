Portugal já sem representantes na etapa de Cascais do World Padel Tour

Todas as duplas portuguesas foram já eliminadas do Cascais Padel Master, prova a contar para o World Padel Tour e que decorre até domingo.

A dupla Sofia Araújo, 19.ª do ranking, e Ana Catarina Nogueira, 27.ª, foi batida por Paula Josemaría e Ariana Sanchéz, uma das melhores duplas do WPT, perdendo por 6-2 e 6-1. Araújo e Nogueira eram as únicas atletas nacionais com acesso direto ao quadro principal.

Mesmo destino tiveram as duplas que receberam wildcards para estar na prova: Kátia Rodrigues e Catarina Vilela, Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro e Diogo Rocha e Pedro Graça.