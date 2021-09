Pugilista mexicana morre após ter estado cinco dias em coma induzido depois de um combate

A pugilista Jeanette Zacarías Zapata, de 18 anos, morreu após ter estado cinco dias hospitalizada em Montreal, no Canadá. A mexicana encontrava-se internada desde a noite de sábado, dia 29 de agosto, depois do combate contra a canadiana Marie-Pier Houle ter sido interrompido no final do quarto assalto, devido a uma série de golpes que deixaram Zapata incapaz de continuar. A pugilista esteve desde então em coma induzido, acabando por morrer.

A confirmação do óbito foi dada por Yvon Michel, promotor do combate entre Zapata e Marie-Pier Houle, através das redes sociais, tendo enviado as “mais sinceras condolências” à família e amigos da mexicana, “sobretudo ao seu companheiro Jovanny Martínez”, que era também o treinador da pugilista.

O combate tinha previstos seis assaltos. No entanto, ao quarto Zapata foi atingida com duros golpes, levando o árbitro a interromper o combate. A mexicana desmaiou, teve várias convulsões e foi levada para o hospital, onde viria a falecer.

A comissão de álcool, corridas e jogos do Quebec informou, logo após a interrupção do combate, que investigaria o sucedido. A comissão comunicou, também, que a pugilista havia superado todos os testes médicos exigidos para poder participar no combate.

A canadiana Houle, adversária de Zapata, já reagiu ao sucedido: “O boxe tem os seus riscos e perigos. Este é o nosso trabalho, a nossa paixão. A intenção de ferir gravemente a minha adversária jamais esteve nos meus planos”.

Recorde-se que, no passado dia 16 de abril, Rashed Al-Swaisat, pugilista da Jordânia, faleceu após ter estado 10 dias internado num hospital da Polónia, também devido a golpes recebidos num combate. Agora, o boxe volta a cobrir-se de luto.