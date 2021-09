Sete golos e foto de família no fim. Portugal goleia Ilhas Salomão e fica perto dos oitavos-de-final do Mundial de futsal

A seleção portuguesa de futsal, campeã europeia em título, somou esta quinta-feira o segundo triunfo em dois jogos no Grupo C do Mundial de 2021, ao golear as Ilhas Salomão por 7-0, e está, praticamente, nos oitavos de final.

Em Kaunas, Fábio Cecílio (quatro minutos), Ricardinho (12), para o seu 21.º golo em Mundiais, André Coelho (20 e 23), Sia (26), na própria baliza, Erick (31) e Pany Varela (38) marcaram os golos da formação das ‘quinas’, que ao intervalo vencia por 3-0.

Portugal, que já havia batido a Tailândia por 4-1, pode assegurar já esta quinta-feira o apuramento se, no outro jogo do agrupamento, Marrocos (6-0 às Ilhas Salomão na estreia), o último adversário luso, no domingo, não perder com os tailandeses.