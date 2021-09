Portugal já tinha garantido a passagem aos oitavos-de-final. Agora, assegurou a vitória no grupo C do Mundial de futsal

A seleção portuguesa de futsal, que já tinha garantido um lugar nos oitavos de final do Mundial, assegurou a vitória no Grupo C, ao empatar 3-3 com Marrocos, em Klaipeda, na Lituânia. Portugal terminou a primeira fase com mais dois pontos do que a seleção africana, mais três do que a Tailândia e mais sete do que as Ilhas Salomão, que não somou qualquer ponto.

Depois de o conjunto luso ter vencido por 4-1 a Tailândia e por 7-0 as Ilhas Salomão, a equipa de Jorge Braz logrou o resultado que precisava para segurar o primeiro lugar, num jogo em que marcaram Fábio Cecílio e Tiago Brito, no primeiro tempo, e Bruno Coelho, na segunda parte, num golo que, aos 29 minutos, fez o 3-2. Marrocos empatou ao minuto 37, mas nos derradeiros instantes do duelo os africanos contentaram-se com o empate, acabando a festejarem o facto de terem conseguindo um empate contra os atuais campeões da Europa.

Chris Ricco - FIFA/Getty

Portugal, que na última edição do campeonato do mundo, em 2016, ficou em 4.º, tem como melhor resultado o 3.º lugar na Guatemala, em 2000. O próximo compromisso dos lusos será nos oitavos-de-final, marcados para sexta-feira, em Kaunas, frente ao terceiro classificado do grupo A, B ou F.