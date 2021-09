“Gente, já ganhámos isto”. Portugal ganhou e está, pela primeira vez na história, na final do Mundial de futsal

Escreveu Eugénio de Andrade que "São como um cristal, as palavras. Algumas, um punhal, um incêndio. Outras, orvalho apenas". Não sabemos se Jorge Braz é leitor de poesia, mas o selecionador nacional de futsal está-se a tornar num excelente utilizador do poder da palavra, da força que a junção de algumas letras pode ter no mundo.

Contra a Espanha, o treinador soltou um "ando há 20 anos a dizer que somos melhores do que eles" nos instantes finais da partida que veria a sua equipa garantir a presença nas meias-finais da mais importante competição de seleções do mundo. Frente ao Cazaquistão, após o 2-2 no tempo regulamentar e prolongamento, Jorge Braz, antes da decisão por penáltis, disse aos seus jogadores: "Gente, já ganhámos isto".

E a equipa lusa venceu, apurando-se, pela primeira vez, para a final do Mundial. Domingo, dia 3 de outubro, o adversário será a Argentina, a campeão do mundo que, na última edição da prova, eliminou Portugal nas meias-finais.

Angel Martinez - FIFA/Getty

Portugal, campeã da Europa em título, saltou em campo em Kaunas, na Lituânia, para tentar pisar território desconhecido. As meias-finais, nas quais os lusos haviam estado em 2000 e 2016, eram o máximo que o futsal português tinha conseguido num Mundial. Embalados pela confiança da vitória contra a Espanha, os homens de Braz começaram confiantes, mas o primeiro tempo foi de grande equilíbrio.

O selecionador nacional havia avisado para a qualidade do Cazaquistão, e o adversário confirmou essa competitividade. Logo aos três minutos, a equipa do brasileiro Kaká teve um golo anulado, mas a verdade é que as melhores oportunidades, na etapa inaugural, foram portuguesas.

Com Ricardinho em destaque na recuperação de bola, Pany Varela, Afonso, Bruno Coelho e Miguel Ângelo poderiam ter inaugurado o marcador, mas a pontaria ou a qualidade do guardião Higuita evitaram o 1-0.

Higuita que, diga-se, não se destacava só a defender, visto que subia regularmente com bola para se juntar ao ataque, acabando por assistir Taynan, antigo atleta do Sporting, para a melhor jogada do Cazaquistão do primeiro tempo, com um acrobático remate à barra, lance ao qual se seguiu novo disparo da formação cazaque ao ferro. O nulo ao descanso refletia o equilíbrio na contenda.

Angel Martinez - FIFA/Getty

O recomeço do jogo foi perfeito para Portugal. Pany Varela vive um momento de grande confiança, tendo sido decisivo nos oitavos (com um bis à Sérvia), e nos quartos, marcando à Espanha. Poucos minutos depois do arranque da segunda parte, o jogador do Sporting aproveitou uma recuperação de bola de Portugal (aspecto no qual, durante boa parte do desafio, a equipa se destacou) para fazer o seu 6.º golo no Mundial e colocar os lusos na frente do marcador.

Portugal ganhou confiança com o tento e Zicky e João Matos estiveram perto de aumentar a vantagem, mas a parte final do jogo trouxe forte pressão da equipa do Cazaquistão. Com o guarda-redes Higuita a travar particular duelo com Bebé (sempre ganho pelo português), a equipa de Kaká encostou os campeões da Europa às cordas.

Entre os minutos 35 e 38, Bebé fez quatro defesas de grande nível. Mas, a 46 segundos do fim, João Matos não conseguiu aliviar um remate de fora da área, acabando por desviar a bola para cima da baliza portuguesa, onde Dauren Nurgozhin apareceu para confirmar o empate e levar a meia-final para prolongamento.

Alex Caparros - FIFA/Getty

Se o final dos 40 minutos tinha trazido dissabores a Portugal, pior ficaram os campeões da Europa no começo do prolongamento. Douglas Júnior, com um remate forte de livre que passou entre as pernas de Bebé, colocou o Cazaquistão a vencer a nove minutos do fim.

Portugal tentou forçar na parte final, com muitas bolas colocadas em Zicky Té, o jovem de 20 anos que todos acreditam ser a grande referência do futuro do futsal nacional, mas a equipa cazaque ia-se defendendo como podia.

Até que apareceu o já conhecido herói desta modalidade em Portugal. A um minuto e 38 segundos do fim, Pany Varela, a transbordar de confiança, arrancou com a bola, lutando por um ressalto que foi parar ao pés de Bruno Coelho. Este, de pé esquerdo, rematou de primeira, vestindo o mesmo fato de herói que envergou na final do Europeu de 2018 para levar a decisão para os penáltis.

Angel Martinez - FIFA/Getty

"Gente, já ganhámos isto". A frase de Jorge Braz foi uma das últimas que os jogadores ouviram antes de começar a decisão. Bebé, para vincar uma grande exibição, defendeu o primeiro remate do Cazaquistão, com Bruno e André Coelho a não falharem.

A partir do terceiro castigo máximo, foi Vítor Hugo, de maior envergadura que Bebé, para a baliza nacional. Pany Varela, cumprindo o síndrome que dita que o jogador em destaque falha o seu penálti, permitiu a defesa de Higuita, mas Ricardinho, com a sua classe, acalmou as hostes nacionais.

E, na última ronda de penáltis, Vítor Hugo defendeu e Tiago Brito fez explodir a festa portuguesa em Kaunas. Não sabemos que frase levará Braz para a final contra a Argentina, mas a sua seleção, campeã da Europa em título, já ganhou o direito de ir disputar o jogo mais importante da história do futsal português.