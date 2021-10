Portugal é campeão do mundo de futsal pela primeira vez

Os melhores da Europa são agora, também, os melhores do mundo. Portugal bateu a Argentina, por 2-1, na final do Mundial de futsal, disputada em Kaunas, na Lituânia, e conquistou assim o mais importante torneio da modalidade. Após ter vencido o Europeu na Eslovénia, em 2018, a equipa lusa cimenta, desta forma, o seu estatuto de potência no futsal.

A Argentina, até agora campeã do Mundo em título (eliminou Portugal nas meias-finais da última edição da competição, na Colômbia, em 2016), foi derrotada graças a dois golos de Pany Varela. O jogador do Sporting não só foi o grande herói da final, como também a principal figura da equipa lusa ao longo da competição, como atestam os oito tentos que apontou (foi o segundo melhor marcador do torneio).

O bis de Varela foi obtido aos minutos 15 - logo depois de Borruto ter sido expulso, deixando a equipa argentina dois minutos com menos um - e 28, tendo a equipa sul-americana respondido com um golo de Claudino logo depois do 2-0 luso.

Na parte final da partida, a Argentina pressionou muito em busca do empate, teve oportunidades para marcar e acertou mesmo no poste a um segundo do fim, mas o triunfo foi português.