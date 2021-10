Maratona e meia maratona põem 15 mil a correr em Lisboa, incluindo campeões da edição anterior

Após um ano de interregno por causa da pandemia, as grandes provas de atletismo de estrada estão de regresso com as míticas Maratona, Meia Maratona e Mini Maratona de Lisboa a realizarem-se já amanhã. Os 42 quilómetros da maratona arrancam às oito da manhã do centro de Cascais em direção a Lisboa, percorrendo toda a marginal de Oeiras para lá chegar. A meia maratona (21Km) e a mini maratona (8Km) partem em conjunto da ponte Vasco da Gama, às 10h30, com a primeira a juntar-se à maratona, na meta instalada na Praça do Comércio, enquanto a mini termina no Parque das Nações.



A Maratona conta com a presença dos vencedores da última edição (2019), Andualem Belay Shiferaw, da Etiópia (e também o recordista da prova, com a marca de 2h16m00s) e da sua compatriota Sechala Dalasa Adugna, entre outros atletas de vários países, como do Quénia, Etiópia, Uganda, Eritreia e Marrocos. Nesta prova estão também dois atletas, no setor masculino, com marcas abaixo das 2h06: Dadi Yami Gemeda e Girmay Birhanu Gebru, ambos da Etiópia. Em femininos, há cinco mulheres que correram abaixo das 2h27m, sendo a queniana Agnes Jeruto Barsosio, a que tem melhor marca pessoal (2.25.20, em 2019).



Na meia maratona o organizador, Maratona Clube de Portugal, realça a participação de dois atletas quenianos com marcas de 59 segundos, Shadrack Kimining, terceiro na meia maratona de Houston (59.27), e Isaac Kipsan Temoi (59.44), terceiro na Meia de Lisboa em 2019. Na prova feminina, surge como favorita a segunda classificada na meia maratona de Barcelona, a etíope Asnakesh Awoke Mengesha (67.04).

Paulo Dias/Getty

Quanto à participação da elite nacional, destacam-se as presenças de Sara Moreira, Marisa Barros e Cátia Santos, Samuel Barata, Nuno Costa, Hermano Ferreira e Luís Feiteira, entre outros.

Além das provas principais, o programa do fim-de-semana contempla uma corrida para crianças este sábado. A EDP Mini Campeões que se realiza às 11h e junta os mini-atletas e as suas famílias, no Parque das Nações.



A organização garante que foram implementadas todas as medidas acordadas com as autoridades de saúde, destacando a obrigatoriedade da apresentação de um certificado de vacinação ou um teste negativo válido a todos os participantes no ato de levantamento dos kits de participação.



As principais corridas que são transmitidas em direto na RTP1 e RTP Internacional, garantindo que as provas cheguem a mais de 200 milhões de potenciais telespectadores de todo o mundo, vão naturalmente condicionar o trânsito de Cascais ao Parque das Nações, conforme explica o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa através de uma publicação no Facebook.