Filipa Martins bem colocada para chegar à final do concurso completo nos Mundiais de ginástica artística

A portuguesa Filipa Martins ficou hoje bem colocada para marcar presença na final do concurso completo dos Mundiais de ginástica artística, que decorrem em Kitakyushu, no Japão, ao ser quarta na primeira fase da qualificação.

Apuram-se para a final do concurso completo as 24 ginastas com melhor registo no somatório dos quatro aparelhos - paralelas assimétricas, salto, solo e trave -, tendo Filipa Martins alcançado um total de 53,032 pontos, ficando agora a aguardar pelo desfecho do segundo dia, na terça-feira.

As paralelas assimétricas voltaram a ser o seu melhor aparelho, no qual obteve o quinto registo, com 14,133 pontos, enquanto no salto foi 25.ª, na trave 14.ª e no solo 10.ª.

As outras duas portuguesas presentes nos mundiais já estão afastadas da final do concurso completo, com Maria Mendes a ocupar presentemente o 26.º lugar, com um registo de 47,033 pontos, enquanto Rafaela Ferreira está no 37.º, com 43,698.

Os Mundiais de ginástica artística prosseguem na terça-feira, com o segundo dia de qualificação feminino e com a entrada em ação dos masculinos, em que Portugal está representado por Bernardo Almeida, José Nogueira e Guilherme Campos.