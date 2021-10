Filipa Martins garante duas finais nos Mundiais de ginástica artística

Filipa Martins vai lutar pelos lugares cimeiros em duas finais dos Mundiais de ginástica artística, que estão a decorrer em Kitakyushu, no Japão. A olímpica portuguesa terminou as qualificações com um excelente 6.º lugar no concurso completo, ao somar 53.032 pontos nos quatro aparelhos.

A pontuação de 14.133 nas paralelas valeu-lhe também um lugar na final deste aparelho, onde foi 9.ª mas beneficiou da regra de apenas duas atletas por país, que deixou uma das ginastas da federação russa de fora, numa competição com várias ausências, nomeadamente na seleção norte-americana.

Filipa Martins fez ainda 12.666 pontos na trave, 13.300 no salto e 12.933 no solo.

As restantes portuguesas ficaram longe da qualificação para a final do concurso completo, onde entram as 24 melhores. Maria Mendes foi 39.ª e Rafaela Ferreira 52.ª.

Esta terça-feira começa a qualificação para as finais do setor masculino. Portugal será representado por Guilherme Campos, Bernardo Almeida e José Nogueira.