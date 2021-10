Newcastle depois da festa: clubes da Premier League suspendem patrocínios com empresas ligadas aos donos dos clubes

No seguimento da compra do Newcastle United por um fundo saudita com ligações ao governo daquele país, os restantes clubes da Premier League votaram a favor de um bloqueio temporário de patrocínios com empresas ligadas aos donos dos clubes. Foram 18 as equipas que aprovaram a medida, numa reunião de emergência realizada na passada segunda-feira.

Naturalmente, o Newcastle votou contra, enquanto o Manchester City preferiu abster-se. De acordo com a BBC, ambos questionaram a legalidade da decisão, que pode abalar alguns planos dos novos proprietários do Newcastle. A consequência imediata é a suspensão temporária, por um mês, dos acordos de patrocínio com empresas ligadas aos donos dos próprios clubes. Entretanto, a questão vai continuar a ser debatida.

Segundo a BBC, algumas das equipas mais tituladas – e endinheiradas – da Premier League queixaram-se da facilidade com que o fundo saudita completou o negócio. Segundo esses clubes, o negócio ultrapassou muito facilmente o escrutínio habitual exercido pela liga inglesa.

O dono do Leeds United queixou-se que as regras do Fair Play Financeiro têm de ser aplicadas a todos os clubes. Em resposta, a Premier League disse que aprovou a compra depois de ter recebido “garantias legais” de que o Estado saudita não iria controlar o clube mais nortenho de Inglaterra.

O fundo que comprou o Newcastle, o PIF (Public Investment Fund), responsável por 80% dos fundos para o negócio, é tido como separado do Estado, ou assim querem que ele seja visto. Mas o presidente do PIF é nem mais nem menos do que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. De recordar que a família real saudita está envolvida em diversas controvérsias, como o alegado financiamento de terroristas ou o caso do jornalista Jamal Khashoggi, assassinado em 2018.