Estudo do Comité Olímpico conclui que o atletismo é a segunda modalidade mais seguida pelos portugueses

O atletismo é a segunda modalidade que mais interesse desperta entre os portugueses, esmagadoramente fãs de futebol, concluiu um estudo de opinião divulgado, esta sexta-feira, pelo Comité Olímpico de Portugal (COP).

“O futebol continua a ser a modalidade mais popular em Portugal, com 71% da população interessada ou muito interessada, seguido do atletismo, com 47%, e do futsal, com 45%”, lê-se na conclusão do trabalho realizado pela consultora Nielsen, empresa internacional de estudos de mercado.

Nesta sondagem, foram feitas cerca de “mil entrevistas online”, numa amostra “representativa da população portuguesa”, a pessoas entre os 18 e os 65 anos, entre 9 e 16 de setembro.

O inquérito concluiu ainda que “63% da população portuguesa acompanhou os Jogos Olímpicos Tóquio2020, sendo a televisão o meio preferido para o consumo de conteúdos”, seguida dos digitais, através da Internet.

No certame realizado da capital nipónica, Portugal alcançou a melhor prestação olímpica de sempre: quatro medalhas e 11 diplomas (classificação até ao oitavo lugar das respetivas modalidades ou especialidades).

Os saltadores Pedro Pichardo (medalha de ouro) e Patrícia Mamona (prata), o canoísta Fernando Pimenta (bronze) e o judoca Jorge Fonseca (bronze) conseguiram subir ao pódio nas respetivas disciplinas.

O estudo de opinião verificou ainda um aumento do interesse da população portuguesa pelos Jogos Olímpicos face ao anterior ciclo (Rio 2016), em 13 pontos percentuais, de 44% para 57%.