Em 2022, o ténis e o surf terão que enfrentar as medidas restritivas australianas. E alguns dos melhores do mundo poderão não entrar no país

Já houve uma altura em que a maioria das pessoas desejou estar na Austrália. No meio de confinamentos e números em fase crescente, era de lá que chegava alguma esperança de normalidade em tempos de pandemia. Mas os últimos meses viram a situação inverter e enquanto que por cá as restrições começavam a ser levantadas, na Oceânia os números atingiam máximos nunca antes vistos no continente.

As imagens de praias cheias ou pessoas sem máscara da altura em que o país não contabilizava qualquer caso de covid-19 foram então substituídas por uma série de restrições para os australianos e para todos os que pretendam viajar para lá. E nesse último grupo estão os atletas com competições já marcadas.

As regras para entrar na Austrália são claras: certificado de vacinação obtido pelo menos sete dias antes da viagem e um teste à covid-19 negativo, realizado nas 72 horas antes do voo.

O ténis é a primeira modalidade a ir a jogo. O Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam de 2022, está marcado para o próximo mês de janeiro, em Melbourne e neste momento ainda não há certezas sobre as condições para se estar presente, falando-se da possibilidade ou de proibir de todo a presença de atletas não vacinados ou da exigência de uma quarentena de 14 dias para quem optou por não tomar a vacina. E o ténis é uma das modalidades onde há atletas que já se posicionaram publicamente como céticos em relação à vacina da covid-19.

Novak Djokovic, o número 1 mundial, é um dos que ainda levanta dúvidas quanto à presença na competição. A convicção do jogador é conhecida desde o início da pandemia: “Não gostaria de ser forçado por alguém a tomar uma vacina como condição para poder viajar", disse então.

Vaughn Ridley

Outra grande dúvida é a presença de Stefanos Tsitsipas. O tenista começou por afirmar no verão que não seria vacinado por não considerar existirem razões para alguém da sua idade o fazer e porque ainda não era algo obrigatório para os atletas no circuito. Depois de uma chuva de críticas, o grego recuou e garantiu que até ao final de 2021 estaria vacinado. Ainda assim, até hoje não se sabe se avançou com essa decisão.

Daniil Medvedev, número dois mundial e vencedor do US Open, era outro nome que estava em dúvida, uma vez que o russo nunca respondeu à questão se estaria ou não vacinado. Mas esta semana fez uma publicação nas redes sociais onde escreveu “Vejo-te em janeiro, Open da Austrália”, o que poderá dar a entender que ou está vacinado ou disposto a seguir as regras impostas pelas autoridades australianas.

Do lado feminino, Elina Svitolina fez saber que pretendia esperar até que houvesse mais estudos em relação à vacina e Aryna Sabalenka afirmou não confiar na vacina. Sobre a primeira ainda não se sabe se a situação já mudou, mas Sabalenka acabou por se vacinar depois de contrair covid-19.

O surf vai à Austrália, mas não é para todos

Mas não é só o ténis que pode não contar com alguns dos seus maiores nomes nas provas australianas. Do court para o mar, no surf continuam também as incertezas.

O surfista Matt Poole, vencedor do Ironman de surf, decidiu tentar sensibilizar a comunidade de surfistas para que optem pela vacinação, principalmente aqueles que já se tinham afirmado contra. Numa publicação nas redes sociais, o surfista usou o exemplo das correntes mais perigosas no mar, chamadas de “rip current” e, a dirigir-se diretamente a Trevor Hendy, também ele vencedor do Ironman, lançou a analogia.

“Da próxima vez que me dirigir aos surfistas, vou saltar para a corrente porque 'liberdade de escolha'. Assim que eu começar a dizer aos outros que não há perigo, eles também vão saltar e dizer aos seus companheiros. E, antes que dês por isso, há uma centena de nós lá dentro. Mas Trev, é a nossa escolha. Agora alguns dos 100 metem-se em problemas e os salva-vidas vêm salvá-los, pondo também esses salva-vidas em perigo. Agora, 50 estão a afogar-se e os salva-vidas não conseguem salvá-los a todos e a eles próprios... Mas essa foi a nossa escolha. Não é liberdade de escolha se tiver impacto nos outros - trata-se de ajudar os outros", explicou Poole.

Tony Heff

Para surpresa de muitos, uma das pessoas que nos comentários foi contra Poole foi o 11 vezes campeão do mundo Kelly Slater, que deveria marcar presença nas etapas australianas da World Surf League (WSL) em abril de 2022: “Deixa-me explicar porque é que a tua analogia não faz sentido. Se eu conheço os riscos (consentimento informado) e julgo que a escolha é aquela que me beneficia/magoa com base nas estatísticas e informações e na minha própria capacidade (saúde), posso escolher em conformidade”, escreveu Slater.

O surfista, que chegou mesmo a afirmar saber “mais sobre estar saudável do que 99% dos médicos”, revelou, assim, não ser a favor da vacina e juntou-se ao grupo de atletas que, se nada mudar até abril, estão em dúvida nas competições realizadas na Austrália.

Mas não é o único. Ainda que já não esteja em competição no circuito mundial, o australiano Taj Burrow é um dos surfistas que pode vir a ser chamado caso algum atleta se lesione, como aconteceu em 2021 no Rip Curl Rottnest Search, na Austrália, quando ficou com o lugar de Adrian Buchan. Neste caso, Burrow não terá que lidar com as restrições de entrada no país e provavelmente poderá competir, uma vez que a WSL, até ao momento, não anunciou qualquer regra em relação à vacinação. Ainda assim, é mais um atleta a integrar a campanha anti-vacinas.

Ainda em dúvida está também Gabriel Medina. Sabe-se que o atleta já ficou de fora de uma das etapas do campeonato em 2021 - Teahupoo - por não ter levado a vacina e sabe-se também que o brasileiro optou por não se vacinar para os Jogos Olímpicos em Tóquio, sendo que o Comité Olímpico do Brasil disponibilizou vacinas a todos os atletas.

No passado mês de agosto, Medina já afirmou que “foi um erro” não ter levado a vacina e que pretendia fazê-lo em breve. Até ao momento não há novas informações sobre o tema e por isso o brasileiro é mais um atleta em dúvida para o Rip Curl Pro Bells Beach e o Margaret River Pro.