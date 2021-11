Um currículo que não deixa de crescer: Telma Monteiro ouro no Grand Slam de Abu Dhabi

Acaba em grande o ano para Telma Monteiro, que conquistou esta sexta-feira a medalha de ouro no Grand Slam de Abu Dhabi, após bater na final dos -57kg a francesa Priscilla Gneto ao marcar um waza-ari quando faltavam ainda 55 segundos para o fim do combate.

Segunda cabeça de série no torneio, a atleta portuguesa de 35 anos começou a competição isenta da primeira ronda, ganhando a Faiza Mokdar, também francesa, nos quartos de final, também por waza-ari. Nas meias-finais a adversária foi a britânica Acelya Toprak, derrotada por ippon.

Ao vencer em Abu Dhabi, onde garantiu a sua 6.ª medalha de ouro em Grand Slams, Telma Monteiro fecha da melhor maneira um ano em que voltou a sagrar-se campeã da Europa, em abril, em Lisboa, mas onde caiu cedo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ao perder no segundo combate.

A judoca do Benfica marca ainda 1000 pontos, o que lhe vai permitir terminar 2021 no 5.º lugar do ranking de -57kg.

Esta não foi a única medalha para Portugal neste primeiro dia do Grand Slam de Abu Dhabi: momentos antes, Catarina Costa, 5.ª em Tóquio, conquistou o bronze na categoria de -48kg.