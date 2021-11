Ainda em recuperação, Tiger Woods acredita num regresso ao tour. Mas “nunca a tempo inteiro, nunca mais”

Kevin C. Cox

No passado mês de fevereiro, Tiger Woods sofreu um acidente de viação bastante violento. Além dos múltiplos ferimentos, o atleta ficou com lesões nas pernas e acabou por precisar de passar por uma cirurgia. Hoje, Woods põe de lado a hipótese de regressar ao golfe a tempo inteiro, revela o medo que sentiu e as dificuldades por que passou ao longo dos meses após o acidente.

“Acho que algo realista seria jogar o tour [PGA] um dia — nunca a tempo inteiro, nunca mais. Escolher alguns eventos por ano e jogar à volta disso”, afirmou Woods, numa entrevista à "Golf Digest", a primeira desde o acidente. “Acho que é assim que vou ter de jogar a partir de agora. É uma realidade infeliz, mas é a minha realidade. E eu compreendo-a, e aceito-a”.

Woods é conhecido por regressar pela porta grande: desde a vitória do Masters de 2019 após uma série de cirurgias às costas, até à decisão de escalar o Monte Everest após uma fase de recuperação. Mas desta vez as coisas serão diferentes.

“Não tenho de competir e jogar contra os melhores jogadores do mundo para ter uma vida fantástica. Após a minha operação às costas, tive de escalar o Monte Everest mais uma vez. Tinha de o fazer e fi-lo. Desta vez, acho que não vou ter corpo para escalar o Monte Everest, mas tudo bem”, garantiu.

As lesões sofridas pelo atleta foram graves, ao ponto de Woods temer que o pior pudesse acontecer a uma das suas pernas: “Houve uma altura em que estive muito perto de sair do hospital com apenas uma perna”.

O que se seguiu foi um longo processo de recuperação. Os primeiros três meses passou-os em casa, mas sempre numa cama semelhante às de hospital. Depois algum tempo numa cadeira de rodas e, por fim, as muletas que lhe possibilitaram recuperar alguma independência.

“Nem sequer estou a meio do caminho”, revelou Woods, em resposta à especulação em relação ao seu regresso que teve origem num vídeo publicado nas suas redes sociais. “É um caminho difícil, mas estou feliz por poder ir lá fora ver o Charlie jogar ou ir para o quintal e ter uma ou duas horas sozinho”.

Charlie, de 12 anos, é filho de Woods. O atleta tem marcado presença nos jogos do filho e revelou que o tem ajudado a gerir o lado mais emocional do jogo.

“Fui a torneios de golfe para o ver jogar, olhei para algumas das pontuações que ele está a fazer e disse-lhe: ‘Como raio estás a fazer pontuações tão altas?’”, confessou.

Mike Ehrmann

Woods revelou que basta fazer uma má jogada para que Charlie perca a calma e é nessa parte que o atleta tem usado toda a sua experiência para ajudar o filho.

“Filho, não quero saber o quão zangado ficas. A tua cabeça pode explodir, desde que estejas 100% focado na próxima jogada. Isso é tudo o que importa. A próxima deve ser a mais importante da tua vida, deveria ser mais importante do que respirar. Quando entenderes esse conceito, vais melhorar”, recordou Woods, realçando que depois deste conselho, Charlie conseguiu melhorar, principalmente ao longo do último verão.