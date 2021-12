Campeã olímpica de judo queixa-se de ter sido agredida pelo namorado e treinador: “Fui estrangulada. Pensei que estava a morrer”

As olheiras estão demarcadas e escurecidas pelo sangue. A cara é uma cordilheira de inchaços, o mais pronunciado no nariz e o evidente no sobrolho esquerdo. Tem vários arranhões. Margaux Pinot parece estar no meio de uma sala e a foto, captada a poucos centímetros, mostra-a com marcas visíveis de violência. É de noite, as janelas atrás da francesa repassam escuridão. A legenda que fez acompanhar a imagem publicada nas redes sociais revela o não descaradamente notório, o resto do que alega ter-lhe acontecido na madrugada de sábado para domingo.

A judoca, de 27 anos, queixa-se de “ter sido vítima de uma agressão” em casa, onde sofreu “insultos” e “socos”. Teve a cabeça “a bater no chão várias vezes” e, “finalmente”, foi “estrangulada”. Quem Margaux Pinot acusa é o “companheiro e treinador” Alain Schmitt, que com ela esteve em Tóquio, este verão, onde conquistou a medalha de ouro da prova por equipas de judo, na categoria de -70 quilos. À primeira participação olímpica, a francesa saiu dos Jogos como campeã olímpica.

Esta quarta-feira, reagiu ao facto de ter visto Alain Schmitt sair das instalações da polícia francesa. O seu treinador passou três noites detido após a judoca se “ter conseguido refugiar na casa dos vizinhos, que chamaram imediatamente” as autoridades assim que viram o estado de Margaux Pinot. “Tenho várias feridas e uma fratura no nariz”, revelou, no texto que fez acompanhar com a imagem e no qual criticou o facto de o seu treinador ter sido libertado.

Questionando “o que vale a sua defesa caluniosa” perante as suas “feridas” e o “sangue espalhado no chão do [seu] apartamento”, a judoca deixou outra pergunta na sua reação: “O que falta? Talvez a minha morte? Foi provavelmente o judo que me salvou e os meus pensamentos estão com aquelas que não podem dizer o mesmo”. Tudo terá acontecido em Le Blanc-Mesnil, na cidade de Boubigny, situada nos arredores de Paris e a nordeste da capital francesa.

David Finch/Getty

Alain Schmitt é um antigo judoca, de 38 anos, virado treinador. Conquistada a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, iria assumir novas funções na seleção feminina de Israel, para onde era suposto viajar cerca de cinco horas depois da sua detenção, escreve o jornal “Le Figaro”. O Tribunal de Boubigny considerou não existir “prova suficiente de culpa” para condenar Alain Schmitt, tendo-o libertado. “Nunca bati numa mulher na minha vida, é um disparate”, disse, ao ser ouvido pelo juiz.

Já esta quarta-feira, o “L’Équipe” publicou uma entrevista com o treinador, na qual se queixa da “experiência muito má” de ter dormido três noites na prisão. Alega estar no centro de “calúnias” e de estar a receber “mensagens intimidantes e ameaças de morte” nas redes sociais. “Pensava que quando a justiça fosse feita, me deixassem em paz”, disse.

Nas últimas horas, dezenas de judocas — homens e mulheres — partilharam a história com críticas ao facto de Alain Schmitt estar em liberdade. Bárbara Timo foi uma delas. “Não há palavras para descrever o absurdo que aconteceu à campeã olímpica Margaux Pinot. É nojento e desumano! De todo o coração, desejo que recupere desse trauma. Que façam o criminoso pagar pelo crime! E que a comunidade desportiva, principalmente o judo, fortaleça o combate à violência doméstica”, escreveu a vice-campeã mundial e recente vencedora do Grand Slam de Paris. “Podemos ser as mais fortes do mundo, mas, como mulheres, estamos sempre em uma posição vulnerável nesta sociedade patriarcal”, lamentou quem, em 2019, venceu a francesa na meia-final dos Mundiais, a caminho da medalha de prata.

Também a multimedalhada Telma Monteiro, incluindo uma prata nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, mais cinco títulos europeus de judo, condenou a resolução do caso através do Instagram. “Esta é a razão para as mulheres terem medo de falar e coisas piores acontecem”, escreveu, numa publicação. “Temos de ver justiça!!! Devia aquele tipo estar em liberdade? Sem provas?? Deveria ele continuar no mundo do judo? É uma falta de respeito pelas mulheres e uma vergonha para o nosso desporto”, criticou, noutra reação.