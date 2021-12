Micah Downs, basquetebolista do Sporting, denuncia comportamentos racistas no jogo frente à Oliveirense: “Foi nojento”

No passado domingo, Oliveira de Azeméis assistiu ao jogo de basquetebol entre a Oliveirense e o Sporting. A formação de Lisboa venceu a partida por 67-78, mas quem assumiu o protagonismo foram os adeptos. E não foi pelos melhores motivos.

Após o jogo, Micah Downs recorreu ao Twitter para denunciar o alegado comportamento racista de alguns adeptos do Oliveirense para alguns dos seus colegas de equipa. Além disso, o jogador norte-americano apelou à Federação Portuguesa de Basquetebol para que tome uma atitude.

“O que aconteceu esta noite [domingo] foi nojento. Adeptos da Oliveirense a gritar e a fazer gestos extremamente racistas. A chamarem os meus colegas de equipa de macacos. O que é que vocês, Federação Portuguesa de Basquetebol, vão fazer sobre isto?", lê-se na conta do jogador.

Segundo avança a Renascença, Travante Williams, jogador do Sporting e antigo jogador da Oliveirense, terá sido o principal alvo dos insultos. A situação aconteceu no terceiro período, quando, depois de o jogador reagir às vaias do público, os adeptos se aproximaram do banco do Sporting e terão então recorrido a insultos e gestos racistas para atingir Williams.

A contrastar com a indignação dos jogadores do Sporting está a opinião de Horácio Bastos, presidente do Oliveirense.

“Passou-se algo, mas uma coisa simples e normal com o Travante”, afirmou à Renascença. “Penso que foi ele que andou durante o jogo quase todo sempre a provocar os adeptos e, depois, dois ou três adeptos reagiram uma ou outra vez de uma forma não muito normal, mas também não tão obsessiva como ele diz. Do meu ponto de vista, nada tem a ver com racismo, até porque o jogador em causa era o Travante, que saiu da Oliveirense para o Sporting. Ele aqui sempre foi bem tratado e acarinhado. São aquelas situações normais de um jogo emotivo e disputado até ao final".

O presidente disse ainda não acreditar que venha a ser instaurado um processo disciplinar ao seu clube e garante que tem como se defender de qualquer acusação, uma vez que o jogo teve transmissão televisiva e por isso, acredita, tudo está gravado.

"Tanto os ditos cânticos de que o Micah fala, como a postura do Travante durante o jogo todo. Portanto, temos várias formas para nos podermos defender, mas, mais uma vez, digo: nada tem a ver com racismo. Agora, também, está isso na moda e a qualquer momento falam em racismo com uma situação qualquer ou outra esporádica que aconteça. Não foi o caso, portanto, penso que não haverá qualquer tipo de problema”, afirmou.