Miguel Oliveira estreia-se este domingo na maior prova do motociclismo mundial. E de noite

Miguel Oliveira, numa moto KTM, parte da 17.ª posição da grelha de partida (sexta linha da grelha). A corrida do Qatar é a única de todo o campeonato disputada de noite e, por estes dias, as temperaturas têm estado mais baixas, o que prejudica as condições de aderência das motos e tem originado bastantes quedas, mas o português está confiante em ultrapassar esse obstáculo.

Pelo facto de a prova ser noturna, sendo as condições da pista afetadas pela descida de temperatura do asfalto depois do pôr do sol, vários pilotos chegaram a pedir a antecipação em uma hora do início da corrida, previsto para as 20h25 locais (17h25 em Portugal continental).

Miguel Oliveira considerou que será "difícil" que essa decisão vá em frente, mas defendeu a antecipação em "pelo menos meia hora".

"Cada dia aqui no Qatar é diferente e isso torna complicado tomar uma decisão. Normalmente, quando o sol se põe a temperatura desce bastante e foi isso que causou várias quedas no último dia de testes. Na reunião da Comissão de Segurança abordámos o assunto, mas parece-me inviável que este fim de semana se antecipe tudo uma hora. Talvez 30 minutos [seja possível], mas vamos aguardar pela decisão", disse o piloto da KTM, em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da equipa Tech3.