Miguel Oliveira fica fora dos pontos depois de FIM confirmar vitória de Dovizioso no Qatar

A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) confirmou na noite de terça-feira a vitória do italiano Andrea Dovizioso (Ducati) no Grande Prémio do Qatar de MotoGP, rejeitando, assim, o protesto apresentado por Suzuki, Honda, KTM e Aprilia.

O Tribunal de Apelo da FIM considerou "legal" o apêndice utilizado junto à roda traseira da Ducati de Dovizioso na prova de abertura do mundial de velocidade, e que foi contestado pela Honda, o do britânico Jack Miller (contestado pela Suzuki) e o do italiano Danilo Petrucci (contestado por KTM e Aprilia).

Caso tivesse sido dada razão ao protesto das quatro equipas, o português Miguel Oliveira, que terminou a corrida na 17.ª posição, poderia ter subido três lugares, até ao 14.º posto, e somado os dois primeiros pontos do Mundial de MotoGP.

Em comunicado, a FIM declarou que "os resultados provisórios ficam confirmados e declarados oficiais".No mesmo documento, a que a Agência Lusa teve acesso, considera-se, ainda, que "o pedido para que o referido apêndice seja considerado ilegal é rejeitado".

As equipas contestatárias têm agora cinco dias para recorrer da decisão para o Tribunal Arbitral de Desporto, sediado em Lausana, na Suíça.