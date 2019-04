Miguel Oliveira na América: “Esta é uma pista muito divertida”

Miguel Oliveira (KTM) parte para o Grande Prémio das Américas de MotoGP do próximo fim de semana com o propósito de "consolidar" a sua posição entre os lugares pontuáveis do campeonato.

Em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da equipa do piloto português, a francesa Tech3 KTM, Miguel Oliveira explica que o circuito de Austin, no Texas (Estados Unidos), onde se realiza a terceira prova do Mundial de MotoGP, no domingo, "é bastante peculiar, porque tem muitas curvas".

"É uma pista muito longa, com muitas subidas e descidas, pelo que é divertida. Estou certo de que pilotar lá com uma mota de MotoGP será incrível", disse o piloto de Almada.

Miguel Oliveira frisa que vai "tentar manter o resultado da Argentina", a prova anterior, em que terminou na 11.ª posição, marcando os primeiros pontos de um português na categoria rainha do campeonato do mundo de velocidade.

"Sinto que precisamos de consolidar a nossa posição dentro dos lugares pontuáveis um pouco mais, pelo que esse é o objetivo para Austin", revelou o piloto português da KTM.

Também o patrão da equipa, o francês Hervé Poncharal, parte "confiante" num bom resultado, animado pela prestação do piloto luso na Argentina.

"Foi emocionante ver Pol Espargar, espanhol da equipa oficial, e o Miguel a desafiarem-se mutuamente, que é a chave para obter bons resultados. É disso que precisamos para desenvolver a mota", sublinhou.

Os primeiros treinos livres para o Grande Prémio das Américas estão marcados para sexta-feira.