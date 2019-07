Uma queda à segunda volta tramou Miguel Oliveira no GP da Alemanha

Uma queda logo na segunda volta do Grande Prémio da Alemanha de MotoGP deixou Miguel Oliveira (KTM) irremediavelmente atrasado, terminando, este domingo, na 18.ª posição a nona prova da época, a 57,377 segundos do vencedor, o espanhol Marc Márquez (Honda).

Miguel Oliveira, que arrancou do 20.º posto, já tinha recuperado cinco posições quando sofreu uma queda juntamente com o francês Johann Zarco (KTM), na curva 3 do circuito de Sechsenring, na Alemanha.

Com este resultado, Miguel Oliveira ocupa o 18.º lugar no campeonato com os mesmos 15 pontos que tinha à partida desta jornada do Mundial de MotoGP, enquanto Márquez, que somou o 10.º triunfo consecutivo nesta pista, lidera com 185 pontos.