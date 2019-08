A melhor qualificação do ano para Miguel Oliveira em dia de recorde para Marc Márquez

O português Miguel Oliveira (KTM) conseguiu este sábado a melhor qualificação do ano, ao conseguir o 13.º lugar na grelha de partida para o Grande Prémio da Áustria de MotoGP, a disputar no domingo.

O piloto almadense realizou a sua melhor volta em 1.24,130 minutos, liderando a primeira parte da primeira sessão, a Q1, que apura os dois melhores para a segunda e decisiva fase destes treinos cronometrados.

Seria já depois da bandeirada de xadrez que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) e o britânico Cal Crutchlow (Honda) bateriam o tempo do português, que de manhã tinha sido o 12.º mais rápido nos terceiros treinos livres e nono na quarta sessão.

Ainda assim, Oliveira ficou a 202 milésimos de segundo de se apurar para a Q2, batendo o francês Johann Zarco, da equipa oficial da KTM, e o malaio Hafizh Syahrin, seu colega na Tech3 KTM.

"Foi um sábado difícil, mas não o pior. Fizemos um bom trabalho na terceira sessão de treinos livres e na qualificação. Nos quartos treinos livres mostrámos bom ritmo de corrida, pelo que as coisas estão bastante claras para a prova. Precisamos de juntar as melhores afinações. Sentimo-nos confortáveis com o ritmo de corrida. O objetivo era arrancar umas filas mais à frente e conseguimos", disse o português.

Desta forma, Oliveira vai sair para a 11.ª prova da temporada da 13.ª posição, a melhor qualificação nesta sua época de estreia na classe rainha do Mundial de Velocidade, batendo o 14.º posto conseguido logo na segunda corrida da época, na Argentina.

Atualmente, o piloto português ocupa o 18.º lugar do campeonato, com 18 pontos.

O espanhol Marc Márquez (Honda) conquistou a ‘pole position', a 59.ª da carreira, ultrapassando o australiano Mick Doohan, recordista até agora. Além disso, o tempo de 1.23,628 minutos bateu em três décimos o anterior recorde da pista austríaca, que pertencia ao indiano Andrea Iannone (Aprilia).