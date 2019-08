Miguel Oliveira melhor do que nunca

A correr em casa, ou melhor, na casa da sua equipa, a KTM, Miguel Oliveira ofereceu este domingo uma prova cabal do seu talento, ao ser 8.º no GP Áustria, no Red Bull Ring de Spielberg.

Pela primeira vez com uma KTM oficial, o piloto de Almada não só fez a sua melhor corrida de sempre desde que chegou ao MotoGP no início desta temporada, como ainda foi o melhor piloto entre as KTM. O 8.º lugar garante-lhe mais oito pontos no Mundial de pilotos.

Miguel Oliveira já tinha conseguido no sábado a melhor qualificação da época, ao partir para o GP Áustria na 13.ª posição.

A corrida em Spielberg foi uma das mais emotivas do ano, ficando também marcada pela luta na frente entre Andrea Dovizioso (Ducati) e o campeão Marc Márquez (Honda), com o italiano a garantir a vitória depois de ultrapassar Márquez na última curva da prova.