Miguel Oliveira e a vida em Aragão: um 13.º lugar para ficar em 16.º do Mundial

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou, este domingo, na 13.ª posição o Grande Prémio de Aragão de MotoGP, 14.ª prova da temporada, conquistada pelo espanhol Marc Márquez (Honda).

O almadense, que partiu do 16.º lugar da grelha, concluiu as 23 voltas ao circuito de Alcañiz a 33,063 segundos de Márquez, que conquistou a oitava vitória da temporada e 78.ª da carreira, em 200 corridas.

Com este resultado, Oliveira subiu duas posições, até ao 16.º lugar do campeonato, com 29 pontos, enquanto Márquez chegou aos 300 pontos, alargando a vantagem sobre o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que foi segundo, para 98.

Lusa