A KTM chamou um 'rookie' para a equipa principal e Miguel Oliveira não gostou: “Sinto-me como se não fosse bom o suficiente para estar aqui”

A surpresa chegou já a noite ia alta na Europa e arrancava o dia na Austrália, onde se vai disputar a próxima prova do Mundial de MotoGP: a KTM anunciou Brad Binder para a equipa de fábrica da categoria principal do motociclismo em 2020, deixando Miguel Oliveira na Tech3, a equipa satélite do construtor austríaco.

A estranheza explica-se por duas razões. Primeira: Brad Binder, que tem a mesma idade de Miguel Oliveira, compete esta temporada no Moto2 e havia até sido já confirmado como colega de equipa do português na Tech3 para a próxima temporada. Segunda: depois de uma boa primeira época no MotoGP, Oliveira surgia como a opção lógica para subir à equipa de fábrica caso a KTM resolvesse apostar num piloto mais jovem, depois da saída de Johann Zarco a meio da temporada.

E aqui é que o caldo entornou.

Já em Phillip Island, Miguel Oliveira não deixou de manifestar a frustração ao tornar-se pública a decisão da KTM de fazer subir um rookie à equipa principal, sublinhando que compreenderia a decisão caso os austríacos tivessem contratado Mika Kallio, experiente piloto de testes de 36 anos, para o lugar.

“Se tivesse sido o Mika seria totalmente ok para mim, até porque construí uma boa relação com a minha equipa e acho que não fazia muito sentido mudar. Mas terem escolhido um rookie e que é da minha idade faz-me sentir como se não fosse bom o suficiente para estar aqui”, sublinhou, em declarações difundidas pelo portal motorsport.com.

“Como piloto já com um ano de MotoGP, faria mais sentido ir para a equipa principal, mas isso parece não fazer sentido para eles e é nesse ponto que discordamos”, disse ainda o português de 24 anos, que soube da decisão da equipa na última sexta-feira, antes do GP Japão, em Motegi: “O Mike [Leitner, diretor geral da KTM] falou comigo e eu expliquei-lhe como me sentia, mas não fez qualquer diferença. Perguntarem-me a opinião foi só uma perda de tempo para mim”.

ANTONIO GARCIA

Apesar de frisar que respeita a decisão da KTM e que ela “não mudará nada” na sua atitude e comprometimento, Miguel Oliveira deixou algumas questões sobre o seu futuro a longo prazo na estrutura: “Não sei, preciso de ver o que o futuro me traz. O meu compromisso está aqui e será o mesmo. Mas sobre o futuro a longo prazo, não faço ideia”.

KTM diz que Oliveira declinou lugar. Português desmente

Mike Leitner, por seu turno, afirma que Miguel Oliveira “teve a oportunidade de mudar”, mas preferiu ficar na Tech3. Uma versão que é desmentida pelo piloto português: “Falaram comigo em Misano e perguntaram-me se eu estava OK com o Mika Kallio ser o piloto para o resto da temporada e para 2020. E eu disse que estava completamente de acordo. Eles não me deram uma opção, apenas me disseram que havia um lugar disponível na equipa de fábrica e estavam a considerar contratar o Mika Kallio”.

Hervé Poncharal, líder da Tech3, sublinhou que na próxima temporada a KTM vai oferecer aos quatro pilotos das duas equipas “as mesmas máquinas, o mesmo nível de desenvolvimento” e que, em última análise, Miguel Oliveira terá na sua atual equipa um ambiente “mais familiar”. O francês sublinhou ainda que a KTM continua a apostar de forma clara no português. “Eles estão 200% com ele, gostam dele, confiam nele. É um piloto que está desde o Moto3 com a KTM e não há razão para fazerem algo que prejudique a carreira do Miguel”.

Mas as dúvidas do português parecem mais que muitas, nomeadamente quanto à igualdade de condições que supostamente terá na próxima temporada na equipa satélite, variável que terá sido decisiva para Miguel Oliveira aceitar a ideia inicial da equipa: dar a Kallio o lugar na equipa principal, deixando-o mais um ano na Tech3.

“A questão é que quando estás numa equipa de fábrica, tens garantido que tens uma moto de fábrica e estás mais envolvido no desenvolvimento da máquina. Este ano era suposto termos uma moto de fábrica mas tal só aconteceu recentemente, por isso, quem sabe o que acontecerá no próximo ano?”, questionou Oliveira, que é 16.º no Mundial de pilotos, com 33 pontos.