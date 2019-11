O amargo adeus do mal-amado Jorge Lorenzo

A Honda com as cores quentes da Repsol anda quase sempre lá pelos lugares da frente, ainda mais desde que um extraterrestre chamado Marc Márquez chegou à equipa. E à entrada para a temporada 2019, o domínio da moto oficial do construtor nipónico parecia ainda mais esmagador: ao prodígio catalão, a Honda havia juntado Jorge Lorenzo, três vezes campeão do Mundo no MotoGP, nem sempre no coração dos fãs, mas sempre consistente até ao dia em que resolveu deixar a Yamaha para assinar com a Ducati, em 2017.

A mítica Ducati também o é porque é uma moto poderosa mas com uma personalidade forte, difícil de domar. Nela, Valentino Rossi quebrou e nela Lorenzo também quebraria. A Honda apareceu como uma tábua de salvação para o maiorquino, uma tábua, diga-se, de madeira nobre: era a mesma moto que tornara Marc Márquez pentacampeão da categoria máxima do motociclismo.

Mas Lorenzo, um tipo admirado mas não amado, por não ter o ar jovial e o discurso simpático de Márquez nem o carisma inesgotável de Rossi, parece carregar consigo uma nuvem negra desde aquela impressionante vitória no GP Valência de 2015, que lhe deu o terceiro e derradeiro título no MotoGP, depois de uma temporada marcada pelas turras entre Márquez e Rossi, em que Lorenzo também foi uma vítima colateral.

Nesse fim de semana na Comunidade Valenciana, o mundo estava com Rossi, até os espanhóis, porque a paixão por Il Dottore é global. O título seria discutido entre o italiano e Lorenzo e Rossi partia da cauda do pelotão, sancionado depois de dar uma patada a Márquez em plena corrida, num caso que o TAS discutiu até muito perto do GP Valência. Lorenzo, atrás de Rossi na classificação, tinha de se preocupar em vencer e esperar que Rossi não fosse segundo. E ele assim o fez, pressionado por todos os lados, pelo público, pelos próprios colegas – e tantos deles abriram as portas para que Rossi fosse galgando e galgando posições desde a cauda do pelotão.

Linden Adams Photography/Getty

Rossi só conseguiu recuperar até 4.º e Lorenzo fez uma corrida à sua imagem: consistente do início ao fim, com poucas falhas, esfregando na cara de todos que podia não ter o carisma de Rossi, mas tinha a força mental e os cojones de poucos, mesmo quando no pódio foi assobiado pelos seus, pelo seus compatriotas, que preferiam que a lenda de Rossi se engrandecesse ainda mais naquele circuito ao largo de Valência.

Depois desse fim de semana, nada parecia derrubar Lorenzo. Mas, a partir daí, foi o ocaso para o espanhol que já tinha sido o melhor na categoria-rainha em 2010 e 2012.

Na época seguinte, apesar do bom arranque, uma segunda metade da temporada com resultados incaraterísticos deixaram Lorenzo longe do título. A frustração terá sido decisiva para trocar então a Yamaha, a moto que lhe tinha dado os seus três campeonatos, pela Ducati.

Conhecido pelo seu estilo suave, a adaptação à musculada moto italiana foi lenta e, na primeira época, Lorenzo não venceu uma corrida sequer, algo inédito em nove épocas no MotoGP. Na segunda ainda venceu três corridas, mas começou o calvário com quedas e lesões, logo ele, conhecido pela sua precisão, por errar tão pouco, pelas cronométricas voltas e voltas e voltas seguidas feitas com tempos praticamente inalterados.

Lorenzo falhou o GP Japão, Austrália e Malásia depois de fraturar um osso no pé na sequência de uma queda no GP Aragão e no final da temporada decidiu que o seu tempo na Ducati havia chegado ao fim – sem, na verdade, ter alguma vez despontado.

O chamamento da Honda era difícil de resistir: a melhor moto, uma dupla de luxo, uma oportunidade para voltar a ser aquele Jorge Lorenzo de Valência’2015, o Jorge Lorenzo que a cada vitória enterrava a bandeira com a sua imagem de marca, um “X”, perto da curva onde gritavam os seus adeptos, como um pirata a saquear pontos e taças nas corridas do Mundial – porque os piratas também são bons e maus, tal como Lorenzo nunca foi um menino bonito, mas também não chegou a ser um bad boy.

GIUSEPPE CACACE/Getty

Mas a única Honda com as tais cores quentes da Repsol que vimos esta temporada na dianteira das corridas de MotoGP foi mesmo a de Marc Márquez. Se a adaptação à Ducati havia sido difícil, habituar-se à pesada moto da Honda foi, ao longo de toda a temporada, impossível e Lorenzo não chegou sequer a fazer um top 10, muito pobre para quem tinha nas mãos uma máquina campeã do Mundo.

As constantes lesões não ajudaram: começou a época ainda a recuperar das mazelas da temporada anterior e de uma queda durante as férias num treino de dirt track. No primeiro GP do ano, no Qatar, caiu e fissurou uma costela. Mesmo assim correu. Pior foi a queda no GP Holanda, em Assen, em junho: fraturou duas vértebras e ficou de fora dois meses. A falta de adaptação à moto foi decisiva para as constantes quedas. “Cada vez que arrisco, vou ao chão”, chegou a confessar.

Os pilotos do Mundial de motociclismo têm uma maneira particular de explicar o que é domar uma moto ou não: todos falam de “feeling”. Coisa que Jorge Lorenzo não parece sentir há anos, apesar do talento, da qualidade e da consistência que lhe deram dois títulos nas então 250 cc. e mais três no MotoGP. E isso, por fim, acabou com o seu último reduto: a fortaleza mental.

A carreira do franzino rapaz nascido em Palma há 32 anos acaba, por ora. Ficam os números: 47 vitórias no MotoGP (a primeira das quais no Estoril, em 2008), 114 pódios, 43 poles e três títulos mundiais.

“Há quatro dias muito importantes na vida de um piloto: a estreia, a primeira vitória, o primeiro Mundial e quando se anuncia a retirada. E estou aqui para dizer que esta será a minha última corrida e que me vou retirar como piloto profissional”, disse Lorenzo para uma plateia onde estavam todos os restantes pilotos do MotoGP.

“Infelizmente as lesões apareceram, não fui capaz de estar nas condições físicas normais para ser competitivo. E além disso, nunca me senti competitivo com a Honda, o que tornou tudo mais difícil. Não perdi a paciência, mas quando comecei a ver a luz tive uma queda nos testes de Barcelona, depois em Assen, e todos sabemos as consequências. Adoro pilotar, a competição, mas acima de tudo gosto de ganhar e dei-me conta que isso não seria possível a curto prazo com a Honda", disse ainda.