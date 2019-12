Há uma primeira vez para tudo. Andrea Iannone é o primeiro caso de doping no MotoGP

O italiano Andrea Iannone, da equipa oficial da Aprilia, entrou na história do MotoGP, mas não pelas melhores razões. O ex-Ducati e Suzuki tornou-se no primeiro piloto da categoria rainha do motociclismo a acusar positivo num teste de doping e está preventivamente suspenso pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM) de qualquer competição, até pelo menos apresentar recurso e pedido para análise à amostra B.

O positivo foi detetado numa amostra de urina recolhida no GP Malásia, a 3 de novembro, e acusou a presença de uma substância proibida ainda não conhecida, mas que se sabe ser da família dos esteróides androgénicos anabólicos exógenos. Um caso inédito e que vem pôr a nu o deficiente controlo antidoping no Mundial de motociclismo.

De acordo com o “El Mundo”, só três dos 24 pilotos do MotoGP, numa decisão por sorteio, estão obrigados a colocar o seu nome a cada temporada no sistema ADAMS, a base de dados da Agência Mundial Antidopagem. E mesmo estes não são amplamente controlados.

Andrea Iannone, de 30 anos, arrisca-se assim ficar fora do Mundial, caso se confirme o positivo. Antes do italiano, o último caso de doping conhecido no Mundial de motociclismo aconteceu na categoria intermédia, o Moto2. Em 2012, Anthony West foi apanhado com um estimulante semelhante às anfetaminas e recebeu uma sanção de apenas um mês por parte da FIM. A Agência Mundial Antidopagem recorreu e o australiano foi suspenso quase dois anos, mas como o processo se arrastou, acabou por nunca parar de correr, tendo os seus resultados sido retirados de forma retroativa no final do processo.