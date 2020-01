Trasladação de Paulo Gonçalves irá realizar-se nos próximos dias

A autópsia de Paulo Gonçalves já foi realizada e o corpo do piloto falecido no Rali Dakar deverá ser libertado nos próximos dias, indicou este domingo à Lusa fonte da Secretaria de Estado das Comunidades.

"Realizaram-se hoje os procedimentos forenses que estavam ainda em falta. Aguarda-se que o processo fique concluído do ponto de vista administrativo no início da semana. A trasladação irá realizar-se nos dias seguintes", revelou à agência Lusa a mesma fonte, por escrito.

De acordo com a mesma fonte, "a família foi contactada pela Embaixada de Portugal na Arábia Saudita, que tem acompanhado todo o processo, em contacto com as autoridades sauditas".

Esta segunda autópsia ao corpo do malogrado piloto português foi feita a pedido da seguradora, faltando agora o relatório médico.