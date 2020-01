Corpo de Paulo Gonçalves deve chegar a Portugal na manhã de quinta-feira

O corpo de Paulo Gonçalves deverá chegar a Portugal na manhã de quinta-feira, revelou fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas à Tribuna Expresso. A trasladação do piloto português, falecido a 12 de janeiro durante uma etapa do Rali Dakar, na Arábia Saudita, será feita após o corpo ser submetido a duas autópsias.

O português sofreu uma queda que lhe terá causado lesões graves na cabeça, no pescoço e na coluna.

Paulo Gonçalves participava pela 13.ª vez no famoso rali. Tinha 40 anos. A melhor participação do piloto, natural de Esposende, foi um terceiro lugar na edição de 2016, que ainda se realizou na América do Sul.