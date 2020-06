Miguel Oliveira será piloto oficial da KTM em 2021

Miguel Oliveira ainda nem correu em 2020 mas já sabe que em 2021 será promovido à equipa oficial da KTM em 2021, depois de duas temporadas na Tech3, equipa satélite do construtor austríaco.

A passagem do piloto português para a equipa de fábrica já foi confirmada pela Tech3, que esta quinta-feira confirmou que terá nas suas fileiras no próximo ano o italiano Danilo Petrucci, de saída da Ducati.

Miguel Oliveira fará equipa com Brad Binder, com quem também já tinha estado na KTM oficial no Moto2. Isto significa que Pol Espargaró, a principal cara da KTM nos últimos anos, deverá estar mesmo de partida para a Honda.